Putin afirmou que primeira tarefa das autoridades é ampliar as capacidades de defesa aérea - AFP

Putin afirmou que primeira tarefa das autoridades é ampliar as capacidades de defesa aéreaAFP

Publicado 29/06/2026 07:43

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu neste domingo (28) que o país enfrenta "certa escassez" de combustível causada pelos repetidos ataques ucranianos contra infraestruturas russas de hidrocarbonetos.

"No que diz respeito aos ataques contra a infraestrutura crítica em geral, e à infraestrutura energética em particular, é claro que esses ataques às nossas instalações de infraestrutura criam problemas, isso é evidente", afirmou Putin em uma entrevista publicada pelo Kremlin.

"No momento, estamos observando certa escassez, mas ela não é crítica", acrescentou.

Os esforços diplomáticos, com mediação dos Estados Unidos, para pôr fim a esse conflito, que já dura mais de quatro anos, permanecem, por enquanto, paralisados.

Em outra entrevista, concedida ao jornalista russo Pavel Zarubin, Putin afirmou que espera a chegada a Moscou de uma equipe de negociadores americanos, assim que Washington chegar a um acordo com o Irã sobre o conflito no Oriente Médio.

"Esperamos que, quando todos esses acontecimentos tiverem terminado, depois que passar a fase ativa da frente iraniana, vejamos a chegada daqueles representantes da administração americana com os quais já nos reunimos repetidamente em Moscou", afirmou o presidente russo em conversa com Zarubin. Essas declarações foram citadas pelas agências de notícias russas, e o jornalista publicou a íntegra da entrevista em seu canal no Telegram.

A Ucrânia intensificou sua campanha de ataques aéreos nos últimos meses, direcionados contra a Rússia e as regiões ucranianas controladas por Moscou.

Kiev tem atacado especialmente a infraestrutura energética para interromper o fornecimento de hidrocarbonetos que permite ao Kremlin financiar seu esforço de guerra.

Diante disso, o presidente russo afirmou que a primeira tarefa das autoridades é ampliar as capacidades de defesa aérea e garantir o abastecimento de combustível, particularmente na Crimeia.

Anexada por Moscou em 2014, a península da Crimeia foi declarada em "situação de emergência" na sexta-feira devido à onda de ataques de Kiev, que obrigou as autoridades a suspender a venda de combustível para particulares e impor cortes no fornecimento de energia elétrica.