Zelensky e Putin travam guerra desde fevereiro de 2022Mandel Ngan, Andrew Caballero/AFP
Ataque com míssil russo deixa cinco mortos no leste da Ucrânia
Forças de segurança acrescentaram que uma 'empresa privada' na cidade foi atingida
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Irã nega reunião com EUA nos próximos dias
Portal de notícias americano havia anunciado encontro entre os países no Catar, na próxima terça-feira (30)
Putin reconhece 'certa escassez' de combustível após ataques da Ucrânia
Presidente russo afirma que a falta 'não é crítica' e promete reforçar defesa da infraestrutura energética
EUA e Irã suspendem ataques e devem seguir com negociações
Países irão se reunir nesta terça-feira (30), no Catar, diz site americano
Mortes por terremotos na Venezuela chegam a 1.450
Equipes de resgate avançam na região mais atingida, enquanto estimativa aponta mais de 10 mil vítimas fatais
Queda de avião civil deixa 11 mortos na França
Entre as vítimas estão instrutores, alunos e o piloto
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