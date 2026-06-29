Autoridades anunciaram a detenção de dois suspeitos - Redes sociais / Reprodução

Autoridades anunciaram a detenção de dois suspeitosRedes sociais / Reprodução

Publicado 29/06/2026 10:32

Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas em um tiroteio nesta segunda-feira (29) na cidade de Stade, no norte da Alemanha, informou a polícia local. As autoridades também anunciaram a detenção de dois suspeitos, incluindo o suposto autor dos disparos.



O ataque aconteceu em um centro de apoio para jovens no município, que tem cerca de 50 mil habitantes e fica próximo a Hamburgo.



Segundo os investigadores, "não há perigo para a população".



A corporação acrescentou que "as investigações sobre as circunstâncias e o desenrolar exato dos fatos continuam".

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci