Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas em um tiroteio nesta segunda-feira (29) na cidade de Stade, no norte da Alemanha, informou a polícia local. As autoridades também anunciaram a detenção de dois suspeitos, incluindo o suposto autor dos disparos.
O ataque aconteceu em um centro de apoio para jovens no município, que tem cerca de 50 mil habitantes e fica próximo a Hamburgo.
Segundo os investigadores, "não há perigo para a população".
A corporação acrescentou que "as investigações sobre as circunstâncias e o desenrolar exato dos fatos continuam".
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci