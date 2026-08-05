Segundo a polícia, grupo armado invadiu uma casa na noite de terça-feira (4) no município de Olanchito - Stringer / AFP

Segundo a polícia, grupo armado invadiu uma casa na noite de terça-feira (4) no município de OlanchitoStringer / AFP

Publicado 05/08/2026 15:36 | Atualizado 05/08/2026 15:46

Seis membros da mesma família morreram a tiros no norte de Honduras, informaram as autoridades nesta quarta-feira (5), que atribuíram o ataque a supostos vínculos com o tráfico de drogas.