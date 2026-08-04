Acordo foi selado pelos ministros das Relações Exteriores dos dois países: Marco Rubio e Ruben Ramirez - Mendel Ngan / AFP

Acordo foi selado pelos ministros das Relações Exteriores dos dois países: Marco Rubio e Ruben RamirezMendel Ngan / AFP

Publicado 04/08/2026 17:47

Os governos do Paraguai e dos Estados Unidos da América (EUA) assinaram nesta terça-feira, 4, um memorando de entendimento sobre cooperação estratégica no campo de assuntos nucleares civis. O movimento é mais uma aproximação do governo do presidente Donald Trump com seu aliado ideológico Santiago Peña.