Acordo foi selado pelos ministros das Relações Exteriores dos dois países: Marco Rubio e Ruben RamirezMendel Ngan / AFP
O acordo foi selado pelos ministros das Relações Exteriores dos dois países: Marco Rubio e Ruben Ramirez.
"Acho que este memorando de entendimento reflete essa cooperação contínua. Sempre tivemos fortes vínculos entre os Estados Unidos e o Paraguai e eles só ficaram mais fortes", disse Rubio durante a cerimônia para a assinatura.
Ramirez, por sua vez, disse que os dois países estão trabalhando em segurança, comércio e investimentos. "Isso porque compartilhamos valores e princípios, liberdade, democracia, direitos humanos e Estado de Direito, que nos permitem trabalhar muito próximos um do outro", disse.
Em paralelo, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou por telefone nesta terça-feira com o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo o Kremlin, os líderes discutiram formas de fortalecer a relação bilateral em várias áreas", ressaltando que "uma atenção particular deve ser dada à expansão e à diversificação do comércio bilateral".