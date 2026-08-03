Ainda restam cerca de 1.400 desaparecidos nos escombros dos terremotos na Venezuela - AFP / Reprodução

Ainda restam cerca de 1.400 desaparecidos nos escombros dos terremotos na VenezuelaAFP / Reprodução

Publicado 03/08/2026 19:37 | Atualizado 03/08/2026 19:40

Dezenas de familiares seguem na busca por desaparecidos em La Guaira, estado vizinho a Caracas e o mais afetado pelos terremotos de 7,2 e 7,5 que provocaram o colapso de pelo menos 190 edifícios, de acordo com dados oficiais.O balanço anterior, divulgado em 24 de julho, apontava 5.546 mortos. Segundo declarações à mídia local do governador do estado de La Guaira, José Alejandro Terán, ainda restam cerca de 1.400 desaparecidos.Além das edificações que desabaram por completo, outras 6.433 foram classificadas pelas autoridades como de “alto risco” para serem habitadas e 9.866 foram categorizadas como “moradias restritas”.Por isso, muitos de seus ocupantes estão sendo acolhidos em abrigos temporários ou foram morar com familiares ou amigos. Quase 24.000 atingidos vivem agora em acampamentos em Caracas e no castigado estado litorâneo de La Guaira.O Parlamento da Venezuela aprovou na sexta-feira uma lei de locações que busca aumentar a oferta de imóveis para aluguel, a fim de atender milhares de pessoas que perderam suas casas após os terremotos.