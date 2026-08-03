Esmail Baghaei disse que Teerã não está, no momento, em negociações com os EUARedes sociais / Reprodução
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, disse que Teerã não está, no momento, em negociações com os Estados Unidos (EUA). Segundo ele, as tratativas em andamento ocorrem com Omã e estão focadas apenas em estabelecer uma rota temporária para garantir a navegação segura pelo Estreito de Ormuz.
Trump havia afirmado que as conversas teriam como objetivo encerrar o conflito e reativar o tráfego de mercadorias pelo Estreito de Ormuz, rota marítima crucial por onde, antes da guerra, passava cerca de um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializados no mundo.