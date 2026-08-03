Esmail Baghaei disse que Teerã não está, no momento, em negociações com os EUA - Redes sociais / Reprodução

Esmail Baghaei disse que Teerã não está, no momento, em negociações com os EUARedes sociais / Reprodução

Publicado 03/08/2026 08:45

O Irã reagiu nesta segunda-feira (3) à declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , de que novas conversas seriam iniciadas ainda hoje para reduzir o conflito no Oriente Médio, após ele anunciar que, por ora, adiará novos ataques em larga escala que havia ameaçado lançar contra o país.