Irã disse que atacou dois petroleiros no Estreito de Ormuz - Reprodução / X

Irã disse que atacou dois petroleiros no Estreito de OrmuzReprodução / X

Publicado 31/07/2026 07:55

During the 27th phase of Operation Saeqeh, Iran’s Army said drones struck fighter hangars, satellite communications systems and equipment depots at Kuwait’s Ahmed Al-Jaber Air Base, a key hub for US air operations, in response to recent US attacks, including one on a Qeshm home. pic.twitter.com/AtnVqIdej6 — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 31, 2026

As forças militares da República Islâmica afirmaram em um comunicado que atacaram áreas de "aviões de combate, sistemas de comunicações via satélite e instalações de armazenamento de equipamentos na base aérea Ahmad al Jaber, no Kuwait". Não houve comentários imediatos por parte do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).As forças iranianas afirmaram que os ataques foram uma "resposta à recente agressão do Exército terrorista dos Estados Unidos contra o nosso país e ao seu ataque brutal contra uma residência na ilha de Qeshm".A imprensa local informou nesta quinta-feira (30) que três membros de uma família morreram em ataques americanos contra Qeshm, localizada no Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o comércio de petróleo, fechada de fato pelo Irã desde o início do conflito em fevereiro. Washington ataca as províncias costeiras do sul do Irã em uma tentativa de enfraquecer o controle de Teerã sobre a passagem marítima.A Guarda Revolucionária iraniana anunciou que atacou dois petroleiros que tentavam atravessar Ormuz sob "escolta aérea" das Forças Armadas dos Estados Unidos."Os petroleiros que não cumpriram as normas (...) foram atacados e detidos, enquanto outros quatro petroleiros mudaram rapidamente de rumo e retornaram às posições anteriores", afirma um comunicado.A Guarda destacou que os navios tentaram atravessar o estreito por "uma rota não declarada", a alternativa apoiada pelos Estados Unidos em relação à via marítima designada por Teerã, mais próxima de suas costas.