Decreto de Milei prevê proibição da entrada de estrangeiros que expressem 'discurso de ódio' contra Argentina - AFP

Decreto de Milei prevê proibição da entrada de estrangeiros que expressem 'discurso de ódio' contra ArgentinaAFP

Publicado 30/07/2026 16:19





A nova norma publicada na noite desta quarta-feira (29) prevê a expulsão e o cancelamento da residência de estrangeiros que se envolverem nessas condutas. O Congresso deve confirmar a validade do decreto que está em vigor enquanto avança o processo legislativo.



"O decreto não é claro e também não há certeza sobre o quanto é aplicável", disse à reportagem Lucía Galoppo, advogada da equipe de trabalho internacional do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS).



Segundo o decreto presidencial, as medidas se aplicam àqueles que forem considerados culpados de "proferir discurso de ódio oralmente ou por escrito, ou incitar violência contra o povo argentino como um todo, ou contra qualquer cidadão argentino, motivado por sua nacionalidade".



"Ter cometido ou participado de atos de profanação de símbolos nacionais; ou ter incitado outros a cometer qualquer um dos atos previstos nesta seção", acrescenta o texto.



Entretanto, "não especifica o que é um discurso de ódio, como serão detectados, com qual critério e como serão determinados quem são os emissores desses discursos" para aplicar as sanções, afirma Galoppo. "Tudo isso torna a aplicação difícil e discricionária, porque deixa brechas demais que o Estado poderia preencher com critérios arbitrários", acrescentou.



"Campanha anti-Argentina" presidente argentino, Javier Milei, alterou por decreto a Lei de Imigração para expulsar ou proibir a entrada de estrangeiros que expressem discurso de ódio contra o país. A medida ainda precisa ser analisada pelo Congresso e abre espaço para a discricionariedade, segundo especialistas.A nova norma publicada na noite desta quarta-feira (29) prevê a expulsão e o cancelamento da residência de estrangeiros que se envolverem nessas condutas. O Congresso deve confirmar a validade do decreto que está em vigor enquanto avança o processo legislativo."O decreto não é claro e também não há certeza sobre o quanto é aplicável", disse à reportagem Lucía Galoppo, advogada da equipe de trabalho internacional do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS).Segundo o decreto presidencial, as medidas se aplicam àqueles que forem considerados culpados de "proferir discurso de ódio oralmente ou por escrito, ou incitar violência contra o povo argentino como um todo, ou contra qualquer cidadão argentino, motivado por sua nacionalidade"."Ter cometido ou participado de atos de profanação de símbolos nacionais; ou ter incitado outros a cometer qualquer um dos atos previstos nesta seção", acrescenta o texto.Entretanto, "não especifica o que é um discurso de ódio, como serão detectados, com qual critério e como serão determinados quem são os emissores desses discursos" para aplicar as sanções, afirma Galoppo. "Tudo isso torna a aplicação difícil e discricionária, porque deixa brechas demais que o Estado poderia preencher com critérios arbitrários", acrescentou.