DJ Kavinsky completaria 51 anos na sexta-feira (31) - Reprodução / X

DJ Kavinsky completaria 51 anos na sexta-feira (31)Reprodução / X

Publicado 29/07/2026 10:00

O DJ Kavinsky, uma das figuras emblemáticas música eletrônica francesa, foi encontrado morto em casa , em Paris, na noite desta terça-feira (28). A informação foi revelada pela jornal Le Parisien e confirmada nesta quarta-feira (29) pelo Ministério Público, que abriu uma investigação para determinar as causas do falecimento.

O artista emblemático do movimento "French Touch", cujo verdadeiro nome era Vincent Belorgey, completaria 51 anos na sexta-feira (31). Sua canção mais conhecida, 'Nightcall', foi interpretada pelo grupo Phoenix e pela cantora belga Angèle durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na gravação original, a brasileira LoveFoxxx interpreta a canção.

O MP informou a abertura de uma "investigação para determinar as causas da morte", já que as primeiras equipes de emergência não encontraram "nada suspeito" na residência.

A ministra da Cultura, Catherine Pégard, lamentou a morte do artista."Com a partida repentina de Kavinsky, a França perde uma de suas vozes mais singulares. Do filme 'Drive' aos Jogos Olímpicos de Paris, o mundo inteiro vibrou com 'Nightcall'", escreveu na rede social X.

Pianista autodidata nascido na região de Paris, Kavinsky iniciou a carreira no começo dos anos 2000 como artista de abertura de outros nomes da cena electro francesa, como a dupla Daft Punk.

O grande momento de sua carreira foi "Nightcall", um hit de synthwave de clima sombrio e andamento desacelerado, que fez parte da trilha sonora de "Drive", o aclamado thriller dirigido por Nicolas Winding Refn e protagonizado por Ryan Gosling.