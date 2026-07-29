Ataques da Ucrânia têm desencadeados crise energética na RússiaReprodução / X

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Estadão Conteúdo
Autoridades ucranianas afirmaram nesta quarta-feira (29) que as forças do país atingiram uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia durante a madrugada, no mais recente ataque de longo alcance, enquanto Kiev amplia a pressão econômica, militar e diplomática sobre Moscou.

Os ataques quase diários da Ucrânia com drones e mísseis de longo alcance vêm atingindo instalações de petróleo russas e desencadeando uma crise de combustíveis, mais de quatro anos após a invasão em larga escala do país vizinho.

Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a ofensiva provocou um incêndio na refinaria de Ryazan, com capacidade de cerca de 17 milhões de toneladas por ano e produção de gasolina, diesel, querosene de aviação e outros derivados. A unidade fica a cerca de 400 quilômetros do território ucraniano.

O governador de Ryazan, Pavel Malkov, disse que seis pessoas foram levadas ao hospital após um ataque de drone. Segundo ele, destroços causaram incêndios em "instalações industriais" não identificadas.
O ataque ocorreu horas depois das conversas entre o presidente Volodymyr Zelensky e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. No encontrou, o ucraniano buscou obter mais apoio dos norte-americanos na guerra.

"A Rússia precisa sentir que cada dia desta guerra só terá um custo mais alto para ela. Precisamos enfraquecer o agressor e manter a pressão para aproximar o fim desta guerra", afirmou Zelensky em uma publicação nas redes sociais.

Os recentes ataques ucranianos contra a Rússia impressionaram Washington e ajudaram a recompor a boa vontade dos Estados Unidas em manter o apoio a Kiev, após a relutância de Trump no início de seu segundo mandato. 