Ataques da Ucrânia têm desencadeados crise energética na Rússia - Reprodução / X

Ataques da Ucrânia têm desencadeados crise energética na RússiaReprodução / X

Publicado 29/07/2026 12:59

Autoridades ucranianas afirmaram nesta quarta-feira (29) que as forças do país atingiram uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia durante a madrugada, no mais recente ataque de longo alcance, enquanto Kiev amplia a pressão econômica, militar e diplomática sobre Moscou

BREAKING: Bad day for Putin's Russia. Ukraine launched a massive long-range one-way attack drone strike against Russia's Ryazan region, hitting a major Wildberries logistics center and reportedly targeting Rosneft's Ryazan Oil Refinery. The clearest confirmed damage appears to be… pic.twitter.com/CuPKhwtE1b — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 29, 2026

Os ataques quase diários da Ucrânia com drones e mísseis de longo alcance vêm atingindo instalações de petróleo russas e desencadeando uma crise de combustíveis, mais de quatro anos após a invasão em larga escala do país vizinho.



Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a ofensiva provocou um incêndio na refinaria de Ryazan, com capacidade de cerca de 17 milhões de toneladas por ano e produção de gasolina, diesel, querosene de aviação e outros derivados. A unidade fica a cerca de 400 quilômetros do território ucraniano.



O governador de Ryazan, Pavel Malkov, disse que seis pessoas foram levadas ao hospital após um ataque de drone. Segundo ele, destroços causaram incêndios em "instalações industriais" não identificadas. Os ataques quase diários da Ucrânia com drones e mísseis de longo alcance vêm atingindo instalações de petróleo russas e desencadeando uma crise de combustíveis, mais de quatro anos após a invasão em larga escala do país vizinho.Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a ofensiva provocou um incêndio na refinaria de Ryazan, com capacidade de cerca de 17 milhões de toneladas por ano e produção de gasolina, diesel, querosene de aviação e outros derivados. A unidade fica a cerca de 400 quilômetros do território ucraniano.O governador de Ryazan, Pavel Malkov, disse que seis pessoas foram levadas ao hospital após um ataque de drone. Segundo ele, destroços causaram incêndios em "instalações industriais" não identificadas.

O ataque ocorreu horas depois das conversas entre o presidente Volodymyr Zelensky e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. No encontrou, o ucraniano buscou obter mais apoio dos norte-americanos na guerra.



"A Rússia precisa sentir que cada dia desta guerra só terá um custo mais alto para ela. Precisamos enfraquecer o agressor e manter a pressão para aproximar o fim desta guerra", afirmou Zelensky em uma publicação nas redes sociais.



Os recentes ataques ucranianos contra a Rússia impressionaram Washington e ajudaram a recompor a boa vontade dos Estados Unidas em manter o apoio a Kiev, após a relutância de Trump no início de seu segundo mandato.