Paquistão atribui o aumento dos ataques à atividade de grupos armados procedentes do AfeganistãoArif Ali / AFP
Ataque a posto de segurança deixa nove policiais mortos no Paquistão
Investida acontece poucos dias após uma ação de milicianos não identificados contra outro posto de controle no distrito de Tank
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Milhares de marroquinos entraram na cidade autônoma a nado ou pulando a cerca na fronteira
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Segundo fontes oficiais, desde o início do ano, 14 pessoas perderam a vida durante a passagem
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Cinco pessoas estão em condição crítica e quase 9.500 moradores permanecem em abrigos na ilha de Kyushu