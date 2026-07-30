Paquistão atribui o aumento dos ataques à atividade de grupos armados procedentes do Afeganistão - Arif Ali / AFP

Paquistão atribui o aumento dos ataques à atividade de grupos armados procedentes do AfeganistãoArif Ali / AFP

Publicado 30/07/2026 07:42

Homens armados mataram nove policiais em um ataque na quarta-feira (29) contra um posto de controle no norte do Paquistão e 15 agressores morreram durante confrontos posteriores, informaram as forças de segurança. O ataque aconteceu no distrito de Hangu, na província fronteiriça de Khyber Pakhtunkhwa, onde as autoridades enfrentam uma insurgência crescente.

"Nove agentes morreram e 26 ficaram feridos no ataque", informou a polícia regional em um comunicado, no qual afirma que "matou 15 milicianos e feriu dezenas".

"Um veículo blindado de transporte de funcionários e vários outros veículos policiais também sofreram graves danos durante o confronto", acrescenta a nota.

O Movimento dos Talibãs Paquistaneses (TTP), que intensificou a insurgência na região, reivindicou a ofensiva em um vídeo divulgado nas redes sociais.

O ataque aconteceu poucos dias após uma ação de milicianos não identificados contra outro posto de controle no distrito de Tank, em Khyber Pakhtunkhwa. A província faz fronteira com o Afeganistão e enfrenta uma crescente campanha violenta do TTP.

O Paquistão atribui o aumento dos ataques em Khyber Pakhtunkhwa à atividade de grupos armados procedentes do Afeganistão, o que o governo talibã nega.

As acusações provocaram uma crise profunda e confrontos armados entre os dois países vizinhos. O Paquistão lançou bombardeios mortais em junho que, segundo afirma, tinham como alvo milicianos em território afegão.

Segundo o governo talibã e a ONU, bombardeios paquistaneses em junho no leste do Afeganistão deixaram dezenas de mortos civis.