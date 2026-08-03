Ataques se intensificaram nos últimos meses nos dois lados da linha de frente - Darya Nazarova / AFP

Ataques se intensificaram nos últimos meses nos dois lados da linha de frenteDarya Nazarova / AFP

Publicado 03/08/2026 08:26 | Atualizado 03/08/2026 10:16

Ataques ucranianos deixaram 10 mortos em áreas turísticas — a península da Crimeia, anexada pela Rússia, e a região de Krasnodar, no sul —, enquanto um ataque de Moscou contra a Ucrânia matou três pessoas, informaram nesta segunda-feira (3) as autoridades dos dois países.