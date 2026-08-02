Avião fazia voo turístico nas Linhas de Nazca quando caiu - Reprodução/Redes sociais

Avião fazia voo turístico nas Linhas de Nazca quando caiuReprodução/Redes sociais

Publicado 02/08/2026 09:37

O acidente com a aeronave Cessna Caravan C-208 ocorreu pouco depois das 13h locais (15h de Brasília), após a decolagem do aeroporto da cidade de Pisco, cerca de 240 km ao sul da capital, Lima.As Linhas de Nazca, um dos principais atrativos turísticos do Peru, são geóglifos com mais de 2 mil anos de antiguidade, formados por figuras geométricas e de animais, que só podem ser apreciados do alto."Temos a informação de que 11 passageiros e dois tripulantes morreram", informou o major da polícia Jorge Andrade à imprensa no local do acidente."Pela gravidade do acidente, não há sobreviventes. Até o momento, recuperamos quatro corpos", afirmou Andrade."A Direção-Geral de Aeronáutica Civil (DGAC) e a Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos ativaram automaticamente os protocolos e procedimentos técnicos para esclarecer as causas do acidente", informou o Ministério dos Transportes em comunicado.Posteriormente, um porta-voz do ministério confirmou à reportagem que entre os mortos estão 11 turistas estrangeiros (sete italianos, dois alemães e dois espanhóis). As vítimas tinham entre 24 e 78 anos.No local, bombeiros e policiais trabalham entre os destroços retorcidos da aeronave, que ainda soltam fumaça, segundo imagens publicadas no Facebook por correspondentes que estão na região.O governo informou que "prestará o apoio necessário às embaixadas dos países de origem dos turistas que morreram".A presidente do Peru, Keiko Fujimori, lamentou o acidente e anunciou que está sendo "avaliada a suspensão temporária" das operações do aeroporto de Pisco.A prefeitura de Vista Alegre, em Nazca, local onde a aeronave caiu, confirmou o número de vítimas e manifestou profundo pesar pelo acidente envolvendo o avião da empresa AeroDiana."De acordo com as informações preliminares fornecidas pelas autoridades, a aeronave sofreu uma emergência durante o voo", informou a prefeitura em comunicado.A Comissão de Investigação de Acidentes de Aviação (CIAA) iniciou a coleta de evidências técnicas no local da tragédia.A empresa AeroDiana informou à reportagem que divulgará um comunicado "nas próximas horas" com mais informações."O avião explodiu ao cair aqui em Pueblo Viejo", disse um morador da região.O Ministério Público determinou a transferência dos corpos para o necrotério da região de Ica, no sul do país.Pisco possui um pequeno aeródromo de onde operam dezenas de aviões de pequeno porte, com intenso movimento de passageiros, principalmente turistas estrangeiros.Acidentes semelhantes já ocorreram. Em 2022, a queda de um avião de pequeno porte deixou sete mortos, entre eles dois chilenos e três holandeses.Em outubro de 2010, quatro turistas britânicos e dois tripulantes peruanos morreram na queda de uma aeronave da companhia AirNasca, após sobrevoar as Linhas de Nazca.A AeroDiana oferece voos de 30 minutos a uma hora sobre as Linhas de Nazca desenhadas no deserto e conhecidas mundialmente.Localizadas em pleno deserto, o verdadeiro significado das linhas permanece um enigma: alguns pesquisadores as consideram um observatório astronômico, enquanto outros acreditam que se trata de um calendário.