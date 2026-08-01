Vincent Pastore foi um dos astros da série 'Família Soprano' - Divulgação

Vincent Pastore foi um dos astros da série 'Família Soprano'Divulgação

Publicado 01/08/2026 22:25

São Paulo - Vincent Pastore, ator veterano que interpretou mafiosos e caras durões, e era mais conhecido por interpretar Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero em Família Soprano, morreu aos 80 anos. Bob McGowan, que gerenciava Pastore desde sua participação em Família Soprano, disse que soube de sua morte neste sábado, 1.º, por outro cliente e ator do show, Vincent Curatola.



McGowan disse que Pastore foi encontrado em sua casa em City Island, Nova York, nos Estados Unidos, após ficar ausente por alguns dias. Ele contou que estava tentando contatar Pastore sobre um possível trabalho. "Ele era o cliente mais leal e sempre doava para a caridade. E era o tipo de pessoa que ajudava qualquer um, o que é raro no meu ramo."

Colegas lamentam a morte de Vincent Pastore



Michael Imperioli, um amigo de longa data e colaborador de Pastore, disse no Instagram que parecia que conhecia Vincent desde sempre.



"Trabalhamos muito juntos e viajamos por todos os Estados Unidos, assim como Itália e Austrália. Muitas boas lembranças. Muitas risadas", disse Imperioli. "Vinny era um irmão bondoso que se importava profundamente com sua família e amigos. Sempre sentirei sua falta", completou.



Gângsteres no cinema



Pastore atuou no cinema desde os anos 1980 e teve papéis em grandes filmes, incluindo Os Bons Companheiros e Tempo de Despertar, ambos em 1990. O ator frequentemente interpretava gângsteres. E foi um desses papéis pelo qual é mais conhecido: sua participação em 30 episódios como Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, o amigo de Tony Soprano que se torna informante do FBI em Família Soprano.



Ele nasceu no Bronx e cresceu no subúrbio de Nova Rochelle, em Nova York. Se alistou na Marinha durante a Guerra do Vietnã e mais tarde frequentou a Universidade Pace, de acordo com sua biografia no IMDb. Ele deixa sua filha, Renee Pastore.