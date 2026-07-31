Surto mais mortal de ebola na RD Congo, ocorrido entre 2018 e 2020, deixou quase 2,3 mil vítimas - Ahmed Jallanzo/EPA

Surto mais mortal de ebola na RD Congo, ocorrido entre 2018 e 2020, deixou quase 2,3 mil vítimasAhmed Jallanzo/EPA

Publicado 31/07/2026 12:55

República Democrática do Congo (RDC) registrou 3.535 casos de ebola em apenas alguns meses, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (31) pelas autoridades. O número é maior que o registrado durante a epidemia mais mortal no país, entre 2018 e 2020.

O surto atual deixou 1.556 mortos, ficando abaixo apenas da epidemia encerrada em 2020, que vitimou quase 2,3 mil pessoas. O epicentro dos casos é Ituri, uma província no nordeste do país, na fronteira com o Sudão do Sul e Uganda, que concentra quase 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).



O vírus também está presente em outras quatro províncias, incluindo Kivu do Norte e Kivu do Sul, cujas capitais e partes do território são controladas pelo grupo armado antigovernamental M23, apoiado por Ruanda.



O ebola, transmitido pelo contato com fluidos corporais e que causa febre hemorrágica, matou mais de 15 mil pessoas na África nos últimos 50 anos.



A 17ª epidemia, declarada em 15 de maio, é causada pela variante Bundibugyo, para a qual não existe vacina ou tratamento. Uma vacina, considerada "promissora" pela OMS, será desenvolvida pelos Laboratórios Hilleman, com sede em Singapura.



Na última semana, um voluntário recebeu a primeira dose de outra vacina contra a Bundibugyo, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.



Uganda declarou o fim da epidemia de ebola no país na terça-feira, mas o risco permanece, segundo a OMS.