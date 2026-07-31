Explosão em mina foi causada por vazamento de gás metanoReprodução / X
Dead bodies of 14 coal miners have so far been recovered after a methane gas explosion trapped more than 25 workers inside a coal mine in Balochistan's Sorange area near Quetta. Rescue work is ongoing .... . #Pakistan #Balochistan #Breaking #CoalMine pic.twitter.com/lLgUEppMvW— Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) July 30, 2026
A explosão, causada por gás metano, aconteceu na quinta-feira (30) em uma reserva próxima da capital da província de Baluchistão, rica em recursos naturais.
"Segundo as informações recebidas das equipes mobilizadas, 34 corpos foram recuperados", afirmou o órgão de resposta a desastres da região em um comunicado.
"A operação conjunta de resgate continua para localizar e resgatar os mineiros que permanecem presos", acrescenta a nota, que não menciona quantos trabalhadores estavam na mina.
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