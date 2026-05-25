Cerca de 7.000 garimpeiros ilegais extraem ouro na província de Bengo, onde ocorreu o acidente - Adalberto Costa Júnior / X (antigo Twitter)

Cerca de 7.000 garimpeiros ilegais extraem ouro na província de Bengo, onde ocorreu o acidenteAdalberto Costa Júnior / X (antigo Twitter)

Publicado 25/05/2026 10:38

Autoridades angolanas informaram, neste domingo (24), que pelo menos 28 pessoas morreram após o desabamento de uma mina de ouro ilegal no norte do país. Muitas das vítimas eram da mesma família.

As autoridades recuperaram os corpos de 28 pessoas com idades entre 18 e 45 anos, informou um porta-voz da polícia à televisão pública TPA. O desabamento ocorreu neste sábado (23), na província de Bengo, ao nordeste de Luanda, capital do país.



"Esses jovens extraíam minerais estratégicos, entre eles ouro, nesta região, e em determinado momento a mina desabou", informou a emissora estatal. Um responsável pelos serviços de resgate confirmou o mesmo número de vítimas à imprensa local e afirmou que 13 dos mortos pertenciam à mesma família.

Angola possui ricas reservas de diamantes e outros minerais, como ouro, que atraem milhares de pessoas do país e de nações vizinhas para atividades de mineração ilegal e sem fiscalização.



As autoridades de Bengo estimam que cerca de 7.000 garimpeiros ilegais extraem ouro na província, segundo a agência estatal Angop.