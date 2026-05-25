Ucrânia fez ataques na localidade de Gorlivka, próxima de Donetsk, uma região ocupada por MoscouReprodução / X
Bombardeios ucranianos na Rússia deixam seis mortos
Duas crianças estão entre as vítimas
Bombardeios ucranianos na Rússia deixam seis mortos
Duas crianças estão entre as vítimas
Congo tem mais de 900 casos suspeitos de ebola, afirma OMS
Balanço do Ministério da Saúde aponta para 204 mortes registradas por causa da doença
Papa Leão XIV pede perdão pela demora da Igreja em condenar a escravidão
Em sua primeira encíclica, o pontífice reconhece a escravidão como uma 'ferida na memória cristã'
Homem borrifa spray e deixa quase 20 feridos em shopping do Japão
Caso é investigado como lesão corporal
Centenas de detentos tomam prisão na Venezuela para denunciar tortura
Presos penduraram faixas com mensagens em que pedem ajuda
Acordo com Irã pode aliviar preços de energia e abrir espaço para Fed cortar juros, diz Hassett
Possível reabertura do Estreito de Ormuz aumenta expectativa de queda no petróleo e na inflação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.