Naim Qasem, líder do movimento Hezbollah - Sleiman Amhaz /A FP

Naim Qasem, líder do movimento HezbollahSleiman Amhaz /A FP

Publicado 24/05/2026 18:06 | Atualizado 24/05/2026 18:06

O líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Naim Qasem, declarou neste domingo (23) ter esperanças em um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, que inclua uma trégua no Líbano.

"Se Deus quiser, este acordo será concretizado e já há indícios de que será fechado; portanto, nós também faremos parte deste acordo, um acordo para o cessar total das hostilidades", disse Qasem em um discurso televisionado.

Qasem afirmou ainda que o desarmamento do grupo pró-iraniano é inaceitável e equivale à sua aniquilação, e instou o governo do Líbano a abandonar as negociações com Israel.

"O desarmamento implica despojar o Líbano de sua capacidade defensiva e da capacidade de resistência (do Hezbollah) e de seu povo, o que abre caminho para sua aniquilação", afirmou Qasem.

"O desarmamento equivale à aniquilação e não podemos aceitá-lo", acrescentou.

Qasem argumentou que o monopólio estatal das armas que o governo do Líbano reivindica "neste estágio tem como objetivo atacar a resistência e é um projeto israelense".

O dirigente voltou a exortar as autoridades libanesas a abandonar as conversas com Israel, antes de um quarto ciclo de diálogos em Washington no início de junho.

Qasem afirmou que estas negociações apenas beneficiam Israel e constituem uma "punhalada pelas costas para seu grupo".