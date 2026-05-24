Netanyahu recebeu garantias de Trump sobre as condições impostas aos iranianosArquivo / AFP
Trump diz a Netanyahu que insistirá para que acordo final com Irã inclua o fim do programa nuclear
Presidente norte-americano exige remover urânio enriquecido do país vizinho e apoia passe livre para Israel manter ataques no Líbano
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Segundo a policial local, artefato bélico pesava 35 quilos
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Capital e arredores confirmam quatro mortes
Policiamento no entorno da Casa Branca é reforçado após disparos
Presidente Donald Trump estava no local