Netanyahu recebeu garantias de Trump sobre as condições impostas aos iranianos - Arquivo / AFP

Netanyahu recebeu garantias de Trump sobre as condições impostas aos iranianosArquivo / AFP

Publicado 24/05/2026 11:25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que manterá a exigência de acabar com o programa nuclear iraniano antes de fechar qualquer pacto com Teerã. As informações foram reveladas por uma autoridade do governo de Israel à agência de notícias Agence France-Presse (AFP) neste domingo (24).

"O presidente Trump deixou claro que se manterá firme nas negociações em relação à sua antiga exigência de desmantelar o programa nuclear do Irã e remover todo o urânio enriquecido do território iraniano, e que não assinará um acordo final se essas condições não forem atendidas", disse o funcionário, citando uma conversa entre os dois líderes na noite do último sábado (23).

O alto funcionário, que falou sob condição de anonimato, indicou que os Estados Unidos mantêm Israel informado sobre as negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz e o início das conversas para um acordo final sobre todas as questões pendentes.

Durante a conversa, Netanyahu enfatizou que Israel "manterá a liberdade de ação contra ameaças em todas as frentes, incluindo o Líbano", acrescentou a fonte, afirmando que Trump reiterou seu apoio a esse princípio.

