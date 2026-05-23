Polícia americana isolou o acesso à Casa Branca após disparosAFP
Policiamento no entorno da Casa Branca é reforçado após disparos
Presidente Donald Trump estava no local
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Cruz Vermelha anuncia morte de três voluntários por ebola na República Democrática do Congo
Eles trabalhavam no epicentro do surto, em Mongbwalu
Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, morre aos 83 anos
Causa da morte não foi divulgada
Papa Leão XIV reforça defesa do meio ambiente e critica poluição na Itália
Durante visita à região conhecida como 'Terra dos Fogos', pontífice denunciou crimes ambientais ligados à máfia
Polícia boliviana usa gás lacrimogêneo contra manifestantes para desbloquear estradas
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Epidemia de ebola deixa países africanos sob ameaça, alerta agência de saúde
Há quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas na RDC
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