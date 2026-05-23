Dick Parry marcou algumas das gravações mais importantes do Pink Floyd - Divulgação

Dick Parry marcou algumas das gravações mais importantes do Pink FloydDivulgação

Publicado 23/05/2026 15:05

O saxofonista Dick Parry, que marcou algumas das gravações mais importantes do Pink Floyd, morreu aos 83 anos. A morte foi informada nesta sexta-feira (22) pelo guitarrista David Gilmour, sem divulgação da causa.

Em uma publicação nas redes sociais, Gilmour compartilhou uma foto com Parry e relembrou os anos de amizade. "Meu querido amigo Dick Parry morreu esta manhã. Desde os meus 17 anos, toquei em bandas com Dick no saxofone, incluindo o Pink Floyd", escreveu o guitarrista.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por David Gilmour (@davidgilmour)



David Gilmour também elogiou a trajetória de Dick Parry: "Seu feeling e timbre tornam seu jeito de tocar saxofone inconfundível, uma assinatura de enorme beleza conhecida por milhões."

Ao longo da década de 1970, Dick Parry esteve presente em diversos discos do Pink Floyd, entre eles The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. Ele também participou de músicas como Money, Us and Them e Shine On You Crazy Diamond.

Nascido em Kentford, Suffolk, no leste da Inglaterra, em 22 de dezembro de 1942, Parry também colaborou com projetos fora do universo de Pink Floyd, como a banda The Bonzo Dog Doo-Dah Band e o álbum "Mad Dog", de John Entwistle.