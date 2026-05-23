Ismail Baghaei deu os detalhes sobre o andamento das conversas em pronunciamento oficialRede sociais / Reprodução
Porta-voz do Irã diz que país está na fase final de um memorando de entendimento com os EUA
Declaração foi dada à emissora de rádio e TV estatal em meio a negociações para encerrar ataques navais
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