Mesmo na ausência de um acordo pela 3ª vez seguida, o tratado de não proliferação de armas nucleares continua existindoAFP
Negociações sobre não proliferação de armas nucleares fracassam na ONU
Texto reafirmava os objetivos de desarmamento e contenção dos arsenais
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Apesar de cessar-fogo estabelecido desde 8 de abril, os países ainda não concordaram em uma solução para o fim definitivo do conflito no Oriente Médio
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