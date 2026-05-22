Paquistão segue sendo o principal mediador entre EUA e Irã - AFP

Paquistão segue sendo o principal mediador entre EUA e IrãAFP

Publicado 22/05/2026 17:42

O chefe do exército do Paquistão, Asim Munir, chegou nesta sexta-feira (22) a Teerã, no momento em que o Irã examina uma nova proposta dos Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou que a visita não significava necessariamente "que tenhamos alcançado um ponto de inflexão ou uma situação decisiva".

As divergências entre Irã e Estados Unidos eram "profundas e extensas", acrescentou Baqaei em declarações reproduzidas pela agência iraniana Isna.

Um cessar-fogo interrompeu o conflito em 8 de abril, mas os esforços de negociação, incluindo as históricas conversas presenciais realizadas em Islamabad, não conseguiram até agora produzir um acordo duradouro.

O Exército paquistanês afirmou em comunicado que Munir havia "chegado a Teerã como parte dos esforços de mediação em andamento".

Segundo o comunicado, ele foi recebido pelo ministro do Interior iraniano, Eskandar Momeni, e por seu homólogo paquistanês, Mohsin Naqvi.

Naqvi visitou o Irã pela segunda vez em uma semana na quarta-feira e se reuniu com o presidente Masoud Pezeshkian e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Baqaei afirmou que uma delegação do Catar também manteve conversas com Araghchi nesta sexta-feira.

"Nos últimos dias, muitos países — tanto regionais quanto extrarregionais — tentaram ajudar a pôr fim à guerra. No entanto, o Paquistão continua sendo o mediador oficial", afirmou.

O Paquistão, vizinho oriental do Irã, sediou em abril as únicas negociações diretas entre autoridades americanas e iranianas realizadas desde o início da guerra.

Munir esteve no centro das atenções durante essa rodada de negociações, recebendo ambas as delegações em sua chegada e demonstrando cordialidade com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

Mas as conversas acabaram fracassando, e o Irã acusou os Estados Unidos de formularem "exigências excessivas".

Desde então, ambas as partes trocaram múltiplas propostas, sob a ameaça constante de uma retomada da guerra.

A imprensa iraniana havia informado na quinta-feira que a chegada de Munir a Teerã era esperada naquele mesmo dia para continuar "conversas e consultas" com as autoridades iranianas.

Teerã fechou de fato o Estreito de Ormuz, por onde normalmente transitam grandes quantidades de petróleo e gás, em represália aos ataques americano-israelenses lançados em fevereiro.

O Irã reiterou que "nunca cederá à intimidação", enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica ameaça expandir a guerra "muito além da região" em caso de um novo ataque americano.