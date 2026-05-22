UE é o terceiro maior parceiro comercial do México, embora muito atrás dos Estados Unidos e da ChinaAFP
México e UE reduzem tarifas para enfrentar ameaça protecionista de Trump
Modernização do acordo comercial amplia livre comércio entre as partes e busca diminuir dependência econômica do mercado americano
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