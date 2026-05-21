Simulação aérea acontecerá quase cinco meses após captura de Maduro em CaracasInstagram/ Reprodução
Venezuela autoriza simulação aérea de evacuação na embaixada dos EUA em Caracas
Duas aeronaves norte-americanas sobrevoarão a capital neste sábado (23)
Venezuela autoriza simulação aérea de evacuação na embaixada dos EUA em Caracas
Duas aeronaves norte-americanas sobrevoarão a capital neste sábado (23)
Missão científica em busca de hantavírus capturou cerca de 150 roedores em Ushuaia
Não foi encontrado nenhum rato-colilargo — vetor da cepa que gerou a crise sanitária no cruzeiro Hondius
Confronto por terras entre indígenas deixa mortos e feridos na Colômbia
Forças militares do país anunciaram um deslocamento terrestre e aéreo para a região
Primeiros ativistas da flotilha para Gaza expulsos por Israel chegam à Turquia
Mais de 400 tripulantes estavam a bordo de aproximadamente 50 embarcações quando foram interceptados no Mediterrâneo
Trump diz que vai enviar 5 mil tropas para a Polônia após retirar soldados da Alemanha
Decisão foi feita com base na eleição do presidente Karol Nawrocki
Trabalhadores bolivianos vão às ruas pedir a renúncia de presidente
Pelo menos 47 bloqueios de estradas foram registrados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.