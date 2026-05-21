Na semana passada, Trump havia cancelado abruptamente o envio de mais de 4 mil soldados para a PolôniaAFP
Trump diz que vai enviar 5 mil tropas para a Polônia após retirar soldados da Alemanha
Decisão foi feita com base na eleição do presidente Karol Nawrocki
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