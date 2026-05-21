Líderes patronais e sindicais globais concordam com a importância do caso para as relações trabalhistasFabrice Coffrini / AFP
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