Irã é o segundo país que mais aplica a pena de morteHeinz-Peter Bader
Irã executa dois homens acusados de envolvimento com 'grupos terroristas'
Aplicação da pena de morte aumentou desde o início da guerra no país
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EUA suspende sanções contra relatora da ONU para territórios palestinos
Francesca Albanese estava impedida de usar os principais cartões de crédito ou realizar operações bancárias
Justiça dos EUA abre ação penal contra Raúl Castro por homicídio e amplia pressão contra Cuba
Díaz-Canel afirmou que a medida é uma ação política sem base jurídica
Meta começa a demitir 10% de sua força de trabalho global
Mark Zuckerberg quer reforçar os recursos da empresa para o desenvolvimento de inteligência artificial
ONU adota texto para reforçar obrigação dos países diante das mudanças climáticas
Resolução enfatiza as medidas necessárias para manter o aquecimento global limitado a 1,5ºC
Ministro israelense causa indignação com vídeo de ativistas da flotilha de mãos atadas
Até mesmo Netanyahu criticou a publicação; o líder israelense pediu que os detidos fossem expulsos do país
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