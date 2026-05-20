Teme-se que os brasileiros capturados na flotilha sofram torturas, violência sexual e outros tipos de agressão - Divulgação / Global Sumud Flotilla

Teme-se que os brasileiros capturados na flotilha sofram torturas, violência sexual e outros tipos de agressãoDivulgação / Global Sumud Flotilla

Publicado 20/05/2026 17:20

Pelo menos 428 ativistas de direitos humanos que atuam na Palestina estão desaparecidos. A denúncia é da Global Sumud Flotilla (GSF), que acusa as autoridades de Israel de terem ordenado a captura dos militantes.



Quatro brasileiros que foram detidos ainda estão desaparecidos:



Beatriz Moreira, militante do Movimento de Atingido por Barragens;

Ariadne Teles, advogada de direitos humanos e coordenadora da GSF no Brasil;

Thainara Rogério, desenvolvedora de software, nascida no Brasil e cidadã espanhola e

Cássio Pelegrini, médico pediatra.