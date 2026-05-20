Passagem de navios pelo Estreito de Ormuz é coordenada pela Marinha da Guarda Revolucionária IranianaArquivo / AFP
Irã diz que 26 embarcações comerciais cruzaram Ormuz sob coordenação nas últimas 24 horas
Comunicado da Marinha da Guarda Revolucionária informou que entre os navios liberados há petroleiros e porta-contêineres
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Francesca Albanese estava impedida de usar os principais cartões de crédito ou realizar operações bancárias
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Díaz-Canel afirmou que a medida é uma ação política sem base jurídica
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Até mesmo Netanyahu criticou a publicação; o líder israelense pediu que os detidos fossem expulsos do país
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Quatro brasileiros que foram detidos ainda não foram encontrados
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