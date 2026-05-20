Passagem de navios pelo Estreito de Ormuz é coordenada pela Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana - Arquivo / AFP

Passagem de navios pelo Estreito de Ormuz é coordenada pela Marinha da Guarda Revolucionária IranianaArquivo / AFP

Publicado 20/05/2026 10:57

São Paulo - A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informou na manhã desta quarta-feira, 20, que 26 embarcações comerciais atravessaram o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas sob coordenação e proteção da força naval iraniana, em meio ao aumento das tensões na região e à atenção do mercado sobre a segurança da principal rota global de petróleo.

Em comunicado, a IRGC informou que os navios incluíam petroleiros, porta-contêineres e outras embarcações comerciais. A Guarda Revolucionária afirmou ainda que o tráfego pelo estreito está sendo realizado "mediante autorização e coordenação" de sua força naval.

A declaração reforça o controle operacional exercido pelo Irã sobre a navegação na região, sob forte preocupação com possíveis impactos do conflito entre Estados Unidos e Irã sobre o fluxo de petróleo no Oriente Médio.

Mais cedo, dados de navegação da LSEG e da Kpler, reunidos pela Reuters, mostraram que dois superpetroleiros chineses deixaram o Estreito de Ormuz nesta quarta-feira — enquanto um terceiro navio de bandeira sul-coreana seguia em direção à saída —, após permanecerem mais de dois meses no Golfo com cerca de 6 milhões de barris de petróleo bruto a bordo.

As embarcações fazem parte de um pequeno grupo de superpetroleiros que deixou o Golfo neste mês por uma rota de trânsito definida pelo Irã, segundo a agência.

O Estreito de Ormuz é responsável pelo transporte de cerca de um quinto do petróleo consumido globalmente e segue no centro das preocupações dos investidores diante do risco de interrupções logísticas e de alta adicional nos preços da commodity.