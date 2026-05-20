Pedro Almodóvar disputa prêmio Palma de Ouro pela sétima vez, troféu que nunca levantouAFP / Reprodução
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