Presos no caso 'Pdvsa Obrero' não foram contemplados pela lei da anistia impulsionada por Delcy Rodriguez AFP PHOTO / FEDERICO PARRA
Colocam em liberdade 16 presos políticos ligados à indústria petrolífera na Venezuela
Grupo faz parte de um caso denominado 'Pdvsa Obrero', que envolve mais de 170 detidos
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