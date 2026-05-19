Antone Glionna, de 25 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagado - Divulgação

Antone Glionna, de 25 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagadoDivulgação

Publicado 19/05/2026 16:51

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por comparecer a uma delegacia para buscar um amigo que havia sido detido por dirigir embriagado. O problema é que ele também estava embriagado. Antone Glionna, de 25 anos, é acusado de ter chegado à sede do Departamento do Xerife do Condado de Montgomery, no norte do estado de Nova York (EUA), por volta das 5h da manhã do sábado passado (16).

Segundo informações da polícia, ele teria ultrapassado o estacionamento e entrado em uma área restrita, destinada apenas a funcionários, chamando a atenção de um policial.

Ele disse aos policiais que estava lá para buscar um amigo, mas, segundo relatos da polícia, Glionna foi submetido a um teste de bafômetro.

Posteriormente, verificações no sistema de dados apontaram que a carteira de habilitação de Glionna já havia sido cassada devido a uma condenação anterior por dirigir sob efeito de álcool ou drogas e por se recusar a se submeter a um teste etílico.

Glionna agora enfrenta acusações que incluem direção de veículo sem habilitação, além de dirigir com nível de álcool no sangue acima do tolerado. Ele também enfrenta uma infração de trânsito por dirigir sem habilitação.

