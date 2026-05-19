Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela em 2019 - Reprodução

Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela em 2019Reprodução

Publicado 19/05/2026 15:43

A polícia britânica anunciou nesta terça-feira (19) que está investigando duas denúncias separadas de violência sexual contra menores, que teriam ocorrido nas décadas de 1980 e 1990, relacionadas ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Essas investigações surgem meses depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter divulgado documentos referentes ao financista, que foi encontrado morto em sua cela em 2019, informou a polícia de Surrey em um comunicado.

Uma das investigações diz respeito a incidentes ocorridos em Surrey (sudoeste de Londres) e Berkshire (oeste de Londres) "entre meados da década de 1990 e 2000", afirmou a polícia.

A outra se concentra "no período entre meados e o final da década de 1980 no oeste de Surrey".

Nenhuma prisão foi efetuada até o momento.

Em fevereiro, a polícia de Surrey fez um apelo por testemunhas após a divulgação, em dezembro, de documentos editados pelo Departamento de Justiça dos EUA contendo denúncias de "tráfico humano e abusos sexuais contra um menor" entre 1994 e 1996 na vila de Virginia Water, em Surrey.

Assim como em fevereiro, a polícia britânica não mencionou nenhum nome na declaração divulgada nesta terça-feira.