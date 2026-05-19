Trump detalhou os aspectos de segurança do projeto - AFP

Trump detalhou os aspectos de segurança do projetoAFP

Publicado 19/05/2026 13:42

Donald Trump mostrou, nesta terça-feira (19), as obras do salão de baile da Casa Branca, um projeto de 400 milhões de dólares (R$ 2 bilhões) que seus críticos usam para falar sobre os aumentos no custo de vida a poucos meses das eleições de meio de mandato.

O bilionário fez um passeio pelas obras com jornalistas, no qual exibiu sua faceta de magnata do mercado imobiliário. "Este é um presente para os Estados Unidos", disse Trump. "Todo esse dinheiro é meu e de doadores. É isento de impostos".

Os democratas se opuseram a uma proposta de destinar 1 bilhão de dólares (cinco bilhões de reais) provenientes dos contribuintes ao serviço de segurança do salão. E usam o tema para atacar os republicanos antes das eleições de meio de mandato em novembro, cruciais para o controle do Congresso.

Trump detalhou os aspectos de segurança do projeto. Disse que haverá seis níveis subterrâneos para instalações militares, centros de pesquisa e um hospital.

"O salão de baile se torna um escudo que vai proteger totalmente o que está acontecendo lá embaixo", disse o presidente de 79 anos. Ele acrescentou que drones "rebateriam" no telhado do salão, que, segundo ele, será um bom local para atiradores de elite.

Trump insiste que o salão de baile está sendo construído com contribuições de doadores. Seu custo dobrou em relação à estimativa inicial de 200 milhões de dólares (1 bilhão de reais).

Seus críticos afirmam que os contribuintes, sim, serão afetados. Também questionam o fato de a obra estar sendo realizada enquanto a guerra no Irã disparou o custo de vida.