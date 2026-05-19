Papa entra na brincadeira e é imediatamente recebido com aplausos e comemoração - Reprodução / Redes sociais

Papa entra na brincadeira e é imediatamente recebido com aplausos e comemoraçãoReprodução / Redes sociais

Publicado 19/05/2026 10:55

Um vídeo do papa Leão XIV fazendo a trend "six seven" viralizou nas redes sociais. A publicação foi compartilhada pelo padre genovês Don Roberto Fiscer e já soma mais de 27,7 milhões de visualizações no TikTok.

Na gravação, Don Roberto Fiscer aparece ao lado de crianças, que pedem ao papa Leão XIV que reproduza com as mãos o gesto associado ao meme. O pontífice entra na brincadeira e é imediatamente recebido com aplausos e comemoração.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Don Roberto Fiscer (@donrobertofiscer)



Ao compartilhar a publicação no Instagram, Pedro Genovês colocou o funk brasileiro viral "Six Seven" como trilha sonora do vídeo. A gravação foi realizada no sábado (16), durante uma cerimônia religiosa no Salão das Bênçãos, localizado no Palácio Apostólico do Vaticano.

O meme é uma brincadeira viral muito popular entre crianças e adolescentes, que consiste em repetir "six" (seis) e "seven" (sete) em inglês, geralmente acompanhado de um movimento com as mãos que imita uma balança.