Diretor da OMS, Tedros Adhanom disse que declaração de emergência por causa do surto não foi tomada 'levianamente' - AFP

Diretor da OMS, Tedros Adhanom disse que declaração de emergência por causa do surto não foi tomada 'levianamente'AFP

Publicado 19/05/2026 07:30

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta terça-feira (19), que está "profundamente preocupado com a escala e velocidade" da epidemia de ebola que afeta a República Democrática do Congo.

"Convocaremos hoje o comitê de emergências para que nos aconselhe sobre recomendações temporárias", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, no segundo dia da assembleia anual dos Estados-membros da OMS.

A OMS declarou neste domingo (17) uma emergência de saúde pública de importância internacional para enfrentar a epidemia de ebola, que provoca uma febre hemorrágica altamente contagiosa. Nos últimos 50 anos, o vírus provocou mais de 15 mil mortes na África.

"Não tomei essa decisão levianamente... Estou profundamente preocupado com a escala e a velocidade da epidemia", afirmou Adhanom Ghebreyesus sobre a declaração de emergência. Não há vacina ou tratamento específico para a cepa responsável pelo atual surto.

A atual epidemia na República Democrática do Congo (RDC) teria provocado 131 óbitos e 513 casos suspeitos até o momento, afirmou nesta terça-feira (19) o ministro congolês da Saúde, Samuel Roger Kamba. "Registramos 131 casos de mortes e temos 513 casos suspeitos", declarou à televisão nacional.

"Todas as mortes que informamos são aquelas que detectamos na comunidade, sem dizer necessariamente que estejam vinculadas ao ebola", explicou.

Até o momento, poucas amostras foram analisadas em laboratório e os balanços são baseados principalmente em casos suspeitos. O balanço anterior do ministro congolês da Saúde mencionava 91 óbitos e 350 casos suspeitos.

A situação levou a agência de saúde da União Africana (África CDC) a declarar uma "emergência de saúde pública" continental. Segundo a agência, a declaração permitirá "reforçar a coordenação regional, facilitar a mobilização rápida de recursos financeiros e técnicos (e) consolidar os sistemas de vigilância e de laboratório".

O epicentro da epidemia é Ituri, uma província do nordeste do Congo, na fronteira com Uganda e o Sudão do Sul. A região, rica em ouro, tem deslocamentos intensos da população devido à atividade de mineração.

O vírus se propagou para além das fronteiras do Congo, com duas mortes registradas em Uganda, segundo a OMS. As vítimas são pessoas que viajaram ao país, sem que tenha sido identificado algum foco epidêmico local.