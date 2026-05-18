Tom Kane morreu devido a sequelas de um derrame sofrido em 2020 - Instagram/Reprodução

Tom Kane morreu devido a sequelas de um derrame sofrido em 2020Instagram/Reprodução

Publicado 18/05/2026 15:31

São Paulo - Um dos dubladores mais prolíficos de Hollywood, Tom Kane, 64, morreu nesta segunda-feira, 18, em um hospital em Kansas City, nos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, o ator acumulou papéis icônicos em animações e videogames, com seus maiores personagens sendo o Professor Utônio e Ele, ambos de As Meninas Superpoderosas.

Além da animação clássica do Cartoon Network, Kane também dublou o Mestre Yoda em inúmeros títulos multimídia de Star Wars Pela franquia, ele também interpretou personagens como Qui-Gon Jinn, C-3PO e Almirante Ackbar.

A morte do dublador foi confirmada por seu agente, Zach McGinnis, ao TMZ. De acordo com o empresário, Kane morreu em decorrência das sequelas de um derrame sofrido em 2020.

"Embora sua voz agora esteja silenciada, os personagens, histórias e amor que ele deu ao mundo viverão para sempre", disse McGinnis em comunicado ao tabloide. "Mas, além da carreira incrível, ele foi um homem extraordinário. Tom era um marido e pai dedicado que, junto da esposa, construiu uma família amorosa de nove filhos - três biológicos e seis recebidos através de adoção."

Em março, Kane apareceu ao lado de Tara Strong, Cathy Cavadini e Elizabeth Daily, dubladoras originais das Meninas Superpoderosas, na Lexington Comic & Toy Con. "Reunido com as minhas meninas", escreveu ele à época.

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Kane ainda emprestou sua voz a produções como Johnny Bravo, Os Smurfs, Os Jovens Titãs, A Lenda de Korra e Os Vingadores: Os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra. Seu último trabalho foi no jogo Harry Potter: Magic Awakened, lançado em 2023.