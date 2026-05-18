Casos ocorreram durante o último fim de semana em Austin, capital do Texas, nos EUAWikipedia / Reprodução
Adolescentes são apreendidos nos EUA por suspeita de participação em 10 tiroteios
Episódios deixaram quatro pessoas feridas
Adolescentes são apreendidos nos EUA por suspeita de participação em 10 tiroteios
Episódios deixaram quatro pessoas feridas
Equipes localizam corpos dos quatro mergulhadores italianos desaparecidos nas Maldivas
Buscas foram retomadas nesta segunda após morte de militar que participava do resgate
Dennis Locorriere, vocalista da banda Dr. Hook, morre aos 76 anos
Músicas compostas pelo cantor foram gravadas por artistas como Bob Dylan, Willie Nelson, Olivia Newton-John e Helen Reddy
Trump publica imagem com setas apontadas para o Irã e amplia pressão contra Teerã
Presidente norte-americano também compartilhou foto gerada por inteligência artificial em que aparece sentado 'detonando alvos'
Cuba reivindica direito 'legítimo' de responder a ataques dos EUA
Declaração de presidente ocorre em meio à escalada de tensões entre os países
Shakira é absolvida em caso de fraude fiscal na Espanha e receberá R$ 353 milhões
Suprema Corte concluiu que autoridades não conseguiram comprovar residência fiscal da cantora em 2011