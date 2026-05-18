Antes das novas declarações de Trump, autoridades iranianas já haviam reagido ao aumento da pressão norte-americanaRedes sociais / Montagem / Reprodução
Trump publica imagem com setas apontadas para o Irã e amplia pressão contra Teerã
Presidente norte-americano também compartilhou foto gerada por inteligência artificial em que aparece sentado 'detonando alvos'
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Declaração de presidente ocorre em meio à escalada de tensões entre os países
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