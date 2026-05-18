Tigre pertencia a Carmen Zander, domadora conhecida com 'Rainha dos Tigres' - Reprodução / Instagram

Tigre pertencia a Carmen Zander, domadora conhecida com 'Rainha dos Tigres'Reprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 09:16

A polícia alemã informou, nesta segunda-feira (18), que matou a tiros um tigre que, depois de atacar um dos tratadores, fugiu de uma propriedade administrada por uma domadora conhecida como "Rainha dos Tigres", na região de Leipzig.

O animal feriu gravemente uma homem de 72 anos, que está hospitalizado. O incidente aconteceu na tarde deste domingo (17) e envolveu "um tigre que escapou e foi abatido pela polícia com armas de fogo", afirmou o porta-voz.

Segundo a imprensa local, o animal fugiu da propriedade de uma domadora de tigres chamada Carmen Zander, conhecida como "Rainha dos Tigres". Ela já havia sido criticada pelas condições em que mantinha os animais em sua propriedade.



A organização de defesa dos animais PETA afirmou que as autoridades veterinárias locais "compartilham a responsabilidade pelo incidente trágico" porque não atuaram antes contra Zander. O grupo exige que os nove animais restantes da propriedade sejam confiscados.



De acordo com o site de Zander, o animal era um exemplar mestiço de bengala e siberiano, de nove anos de idade e 280 quilos, chamado "Sandokan".



Segundo o jornal Bild, Zander afirmou que o animal era "medroso", que poderia "se sentir sobrecarregado e inseguro rapidamente" e que, por isso, poderia atacar "mais rápido e de forma inesperada" do que os outros animais.