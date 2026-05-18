Órgão de administração do Estreito de Ormuz representaria 'sistema para exercer a soberania' do Irã, diz mídia estatalArquivo / AFP
Irã anuncia criação de órgão para administrar Ormuz
Sistema deverá ser responsável por aprovar passagem e cobrar pedágios de embarcações no estreito
Atirador abre fogo dentro de mesquita nos Estados Unidos
Três vítimas foram mortas e dois supostos atiradores encontrados já sem vida, diz FBI
Primeira encíclica do papa Leão XIV terá foco na inteligência artificial, anuncia Vaticano
Documento será lançado na próxima segunda-feira
Trump diz que suspendeu ataque previsto para 'amanhã' contra Irã após avanço de negociações
Pressão do presidente americano em líderes da região levou a condições de um acordo 'muito aceitável'
EUA rejeitam quarta proposta do Irã para encerrar a guerra, diz site
Ponto mais sensível das negociações diz respeito ao compromisso de Teerã de não desenvolver armas nucleares
Morre Tom Kane, de 'Star Wars' e 'Meninas Superpoderosas', aos 64 anos
Ator dublou o emblemático personagem Mestre Yoda
Trump critica cobertura da guerra contra o Irã pela mídia americana
Em publicação, presidente afirmou que jornais e emissoras distorcem os fatos do conflito
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