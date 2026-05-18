Mesquita Branca fica a 14 quilômetros do centro de San Diego - Google Maps/Reprodução

Mesquita Branca fica a 14 quilômetros do centro de San DiegoGoogle Maps/Reprodução

Publicado 18/05/2026 18:17 | Atualizado 18/05/2026 18:48

San Diego - Um atirador abriu fogo em uma mesquita de San Diego nesta segunda-feira, 18. Segundo autoridades locais, diversas pessoas foram baleadas. À agência da notícias Associated Press, o policial Anthony Carrasco disse que moradores relataram vários tiros no Centro Islâmico de San Diego, a cerca de 14 km do centro da cidade. Não estava claro se o atirador estava do lado de fora ou dentro do prédio, ou se já havia sido capturado. O Departamento de Polícia de San Diego informou que a situação ainda está "ativa, mas controlada".

O ataque deixou três pessoas mortas, incluindo um segurança, antes que os dois supostos atiradores tirassem a própria vida dentro de um veículo próximo, informou a polícia. Segundo relatos, as vítimas foram encontradas do lado externo da mesquita e segundo relatos os autores dos disparos eram adolescentes.



O Centro Islâmico é a maior mesquita do Condado de San Diego, de acordo com seu site. O complexo inclui a Escola Al Rashid, que, segundo a página, oferece cursos de língua árabe, estudos islâmicos e Alcorão.



Imagens aéreas da TV mostraram mais de uma dúzia de crianças de mãos dadas sendo retiradas do estacionamento do local, que está cercado por dezenas de viaturas policiais. A mesquita branca fica em um bairro residencial com casas, apartamentos e centros comerciais com restaurantes e mercados do Oriente Médio.



O gabinete do governador Gavin Newsom informou que ele estava sendo notificado. "Somos gratos aos socorristas que estão no local trabalhando para proteger a comunidade e pedimos a todos que sigam as orientações das autoridades locais", publicou seu gabinete na rede social X.



O site do Centro Islâmico afirma que sua missão é não apenas servir à população muçulmana, mas também "trabalhar com a comunidade em geral para servir aos menos afortunados, educar e melhorar nossa nação". Cinco orações diárias são realizadas no local, e a mesquita trabalha com outras organizações e pessoas de todas as religiões em causas sociais.