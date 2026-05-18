Apesar do recuo, Donald Trump, pediu que forças americanas se mantivessem apostos para um ataque de larga escalaAFP
Trump diz que suspendeu ataque previsto para 'amanhã' contra Irã após avanço de negociações
Pressão do presidente americano em líderes da região levou a condições de um acordo 'muito aceitável'
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EUA rejeitam quarta proposta do Irã para encerrar a guerra, diz site
Ponto mais sensível das negociações diz respeito ao compromisso de Teerã de não desenvolver armas nucleares
Morre Tom Kane, de 'Star Wars' e 'Meninas Superpoderosas', aos 64 anos
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Trump critica cobertura da guerra contra o Irã pela mídia americana
Em publicação, presidente afirmou que jornais e emissoras distorcem os fatos do conflito
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