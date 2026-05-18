Apesar do recuo, Donald Trump, pediu que forças americanas se mantivessem apostos para um ataque de larga escala - AFP

Apesar do recuo, Donald Trump, pediu que forças americanas se mantivessem apostos para um ataque de larga escalaAFP

Publicado 18/05/2026 17:02

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 18, que há "negociações sérias" em andamento com o Irã e expectativa de que um acordo "muito aceitável" seja alcançado, razão pela qual decidiu suspender um ataque militar planejado contra Teerã, originalmente previsto para ocorrer "amanhã".

Em publicação na Truth Social, Trump disse ter sido procurado pelo emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, pelo príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Segundo ele, os três líderes pediram que os EUA segurassem a ofensiva militar contra o Irã para permitir o avanço das negociações diplomáticas.

"Não faremos o ataque programado ao Irã amanhã", escreveu Trump.

O republicano acrescentou, porém, que instruiu o secretário de Guerra, Pete Hegseth, o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, e os militares americanos a permanecerem preparados para lançar "um ataque total e em larga escala contra o Irã, a qualquer momento", caso um "acordo aceitável" não seja alcançado

Trump afirmou ainda que qualquer entendimento com Teerã deverá incluir a garantia de "nenhuma arma nuclear para o Irã".

Segundo ele, o eventual acordo seria positivo não apenas para os Estados Unidos, mas também para "todos os países do Oriente Médio e além".