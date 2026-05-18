Republicano afirmou que opositores 'enlouqueceram de vez'AFP
"Os democratas e a mídia perderam completamente o rumo. Eles ficaram completamente LOUCOS!!!", completou.
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