Republicano afirmou que opositores 'enlouqueceram de vez' - AFP

Republicano afirmou que opositores 'enlouqueceram de vez'AFP

Publicado 18/05/2026 14:48

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou, nesta segunda-feira (18), os principais jornais e veículos da mídia americana na cobertura sobre a guerra do Oriente Médio e afirmou que os periódicos, assim como os democratas, "perderam completamente o rumo".

Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que os opositores "enlouqueceram de vez".

"Se o Irã se render, admitir que sua Marinha foi destruída e está no fundo do mar, e que sua Força Aérea já não existe mais, e se todo o seu Exército sair de Teerã com as armas largadas e as mãos levantadas, cada um gritando 'Eu me rendo, eu me rendo', enquanto agitam freneticamente a bandeira branca, e se toda a sua liderança restante assinar todos os 'documentos de rendição' necessários e admitir sua derrota diante do grande poder e força dos magníficos EUA, do fracassado New York Times, do China Street Journal (WSJ!), da CNN corrupta e agora irrelevante e de todos os outros membros da mídia 'fake news', então as manchetes diriam que o Irã teve uma vitória magistral e brilhante sobre os Estados Unidos da América — não foi nem perto", escreveu Trump.



"Os democratas e a mídia perderam completamente o rumo. Eles ficaram completamente LOUCOS!!!", completou.