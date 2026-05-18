Equipes de busca agora vão elaborar um plano para trazer os corpos à superfícieDivulgação/ Rede social
Equipes localizam corpos dos quatro mergulhadores italianos desaparecidos nas Maldivas
Buscas foram retomadas nesta segunda após morte de militar que participava do resgate
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Primeira encíclica do papa Leão XIV terá foco na inteligência artificial, anuncia Vaticano
Documento será lançado na próxima segunda-feira
Trump diz que suspendeu ataque previsto para 'amanhã' contra Irã após avanço de negociações
Pressão do presidente americano em líderes da região levou a condições de um acordo 'muito aceitável'
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Morre Tom Kane, de 'Star Wars' e 'Meninas Superpoderosas', aos 64 anos
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Em publicação, presidente afirmou que jornais e emissoras distorcem os fatos do conflito