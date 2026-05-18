Caminhão foi carregado com 28 paletes de roupas e peças íntimas da Skims, marca da empresária Kim KardashianReprodução/Instagram
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Caminhoneiro admitiu ter transportado as drogas em troca de 5.000 dólares
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Declaração de presidente ocorre em meio à escalada de tensões entre os países